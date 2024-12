ONU acompanha 'com preocupação' situação na Coreia do Sul

A ONU acompanha "com preocupação" a situação na Coreia do Sul, onde o presidente decretou lei marcial e o Parlamento contestou sua decisão, disse o porta-voz do secretário-geral.

"Estamos acompanhando a situação de perto com preocupação", declarou Stéphane Dujarric, acrescentando que não poderia comentar mais sobre uma situação que "muda rapidamente".

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, decretou nesta terça-feira (3) lei marcial após acusar a oposição de ser uma "força antiestatal" e afirmou que sua decisão visa proteger o país das "ameaças" representadas pelo norte comunista.