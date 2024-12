Magnata pode ter pena de morte alterada se pagar R$ 54 bilhões no Vietnã

Um tribunal no Vietnã confirmou nesta terça-feira a sentença de morte da magnata do setor imobiliário Truong My Lan, após rejeitar seu recurso contra a condenação por desvio de dinheiro e suborno em um caso de fraude de 12 bilhões de dólares (cerca de R$ 72,4 bilhões), segundo a imprensa estatal.

Presidente da incorporadora imobiliária Van Thinh Phat Holdings Group, Lan foi condenada à morte em abril por seu papel no que foi o maior caso de fraude financeira já registrado no Vietnã.

O Tribunal Popular Superior do sul da cidade de Ho Chi Minh determinou que não havia base para reduzir a sentença de morte de Lan, segundo o jornal online VnExpress.