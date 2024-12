Coreia do Sul: Lei marcial causou massacre de estudantes em 1980

A repressão deixou outros milhares feridos, de acordo com o centro de pesquisa Wilson Center.

O atual presidente da Coreia do Sul tentou implantar a lei no dia seguinte à decisão da Suprema Corte sul-coreana de indenizar as vítimas do massacre. Segundo o jornal The Korea Times, a corte superior confirmou as decisões de tribunais inferiores a favor da indenização por danos psicológicos para centenas de vítimas da repressão em 1980.

O governo foi condenado a pagar o equivalente a R$ 185,7 milhões a 854 vítimas relacionadas aos protestos. Famílias de alvos do massacre fazem parte dos beneficiados pela decisão.

Lei suspensa

Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol Imagem: Philip Fong via REUTERS

O presidente da Coreia do Sul anunciou que suspenderia a lei marcial após a Assembleia Nacional aprovar a revogação da medida. Segundo o jornal The Korea Herald, 172 parlamentares de oposição e 18 membros da base do governo votaram a favor da revogação.