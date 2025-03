Inglaterra vence Albânia (2-0) e dá primeiro passo rumo à Copa do Mundo

O ex-treinador de Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Chelsea, entre outros clubes, foi recebido no templo londrino com uma faixa na qual se lia 'Welcome to the home of football, Thomas' ('Bem-vindo à casa do futebol, Thomas'), estendida atrás de um dos gols pela Federação Inglesa.

Tuchel havia reiterado durante toda a semana a importância de construir um "equilíbrio" entre as gerações e não poderia sonhar com um início melhor, com os gols do jovem Lewis-Skelly e de Kane, capitão com 104 jogos pela seleção.

"Vamos melhorar para estabelecer um ritmo mais alto e ser um pouco mais perigosos na frente do gol, mas é um passo de cada vez. Seremos melhores, tenho certeza disso", disse o treinador alemão na entrevista coletiva pós-jogo.

A Inglaterra de Tuchel dará seu próximo passo rumo ao Mundial na segunda-feira, também em Wembley, contra a Letônia, outro dos rivais do Grupo K das eliminatórias, junto com Andorra e Sérvia.

