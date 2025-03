Piastri (McLaren) conquista pole do GP da China de F1; Bortoleto é 19º

- 1º triunfo de Hamilton -

Na corrida sprint, Lewis Hamilton liderou desde a pole para obter sua primeira vitória pela Ferrari.

Hamilton, sete vezes campeão mundial, triunfou já em seu segundo fim de semana pilotando um carro da Ferrari, à frente da McLaren de Oscar Piastri e de Max Verstappen da Red Bull.

Em meio a aplausos de pé do público no circuito chinês, Hamilton desceu do carro após cruzar a linha de chegada para ver seus torcedores que exibiam grandes faixas com o número 44 do inglês.

"Acho que as pessoas subestimam o quão difícil é entrar em uma nova equipe, entender uma nova equipe", disse Hamilton, exultante.

"É ótimo vir aqui e me sentir mais confortável no carro, porque em Melbourne não me senti muito à vontade no carro", acrescentou.