Mais de 3.700 pessoas com problemas respiratórios após tempestade de areia no Iraque

Mais de 3.700 pessoas foram tratadas no Iraque por problemas respiratórios devido à tempestade de areia que atingiu o centro e o sul do país, de acordo com um novo relatório do Ministério da Saúde divulgado nesta terça-feira (15).

Na noite de segunda-feira, os fotógrafos da AFP em cidades do sul, como Najaf, Basra e Nasiriya, capturaram o halo alaranjado de poeira que permeava as ruas, obrigando a polícia e os transeuntes a usar máscaras para proteger os pulmões.

Um socorrista em uma ambulância em Najaf ajudou um jovem a respirar com um cilindro de oxigênio.