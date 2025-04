'Não tenho como alimentar meus filhos': moradores de Gaza desesperados lutam para encontrar comida

A crise humanitária no território palestino piorou significativamente desde que Israel bloqueou a entrada de toda a ajuda humanitária em 2 de março, dias antes de retomar sua ofensiva militar após o colapso do cessar-fogo.

Os suprimentos estão cada vez mais escassos, e o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU disse na sexta-feira que enviou suas "últimas reservas de alimentos" para as cozinhas solidárias.

Yusef se sente responsável por sua família após a morte de seu pai devido à guerra. Ele não sonha com brinquedos, mas com algo muito simples: sentar-se à mesa com sua mãe e irmã e comer em paz. É por isso que, todas as manhãs, ele corre para as cozinhas solidárias.

"Às vezes, no meio do caos, a panela escorrega das minhas mãos e a comida se espalha pelo chão", contou à AFP. "Volto para casa de mãos vazias... e essa dor é pior que a fome".

O PMA, um dos principais fornecedores de ajuda alimentar em Gaza, afirmou que essas cozinhas podem ficar sem comida "nos próximos dias".

- "Desejei morrer" -

Aida Abu Rayala, de 42 anos, está esperando há horas.