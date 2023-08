Brasileiros alegam confusão com o inglês e ficam detidos na Tailândia

Gabrielle Carolline Barroso Pena, de 28 anos, divulgou vídeos na rede social Tik Tok relatando que está em situação de cárcere, sem ter cometido crime.

Ela e o amigo brasileiro Alex Sandro de Lima Caetano embarcaram em Brasília tendo como destino o Camboja, onde iriam trabalhar em uma empresa.

No dia 23 de agosto, quando chegaram ao aeroporto de Bangkok, eles tiveram problemas com o visto. "Deu uma confusão porque a gente não conseguiu se comunicar em inglês. Era a trabalho, mas a gente falou férias e deu errado", contou a jovem à coluna Grande Angular, do site Metrópoles.

Os dois brasileiros assinaram os documentos para a deportação e foram levados para uma sala de detenção (detention room, em inglês). No vídeo, a jovem relata que o local "é um tipo de prisão", com beliches e colchões ruins.

Segundo ela, tem baratas nos quartos e a comida é servida em potes plásticos. Ela e o amigo tiveram febre, vômitos e diarreia, mas não receberam ajuda. Gabrielle reclamou da falta de informações sobre o processo de extradição e o voo de volta ao Brasil.

Conforme o site do Ministério das Relações Exteriores, os brasileiros que desejam ingressar no Camboja, via Tailândia, precisam preencher um formulário de visto distribuído durante o voo ou nos postos de fronteira. Há uma taxa a ser paga em dólares e as informações são checadas durante a entrevista, no aeroporto.