Vídeo: Helicóptero cai sobre prédio e deixa ao menos 2 mortos nos EUA

Um vídeo postado por pessoas da vizinhança mostra fumaça saindo do helicóptero momentos antes da queda.

Segundo o controle de tráfego aéreo do aeroporto, o piloto relatou falha no motor momentos antes do acidente.

Uma pessoa não identificada, que mora no prédio atingido pelo helicóptero, disse à CBS News Miami que ouviu um forte estrondo e logo depois recebeu ordem de evacuar o edifício.

O escritório do Broward Sheriff confirmou que dois tripulantes da aeronave sobreviveram e foram transportados para o Broward Health Medical Center. Seus ferimentos não eram críticos. Um terceiro tripulante morreu no local, segundo as autoridades.

Duas outras pessoas, que estavam em solo, também foram hospitalizadas, mas uma delas não resistiu e morreu pouco depois. Ainda não foi confirmado oficialmente se elas estavam no apartamento atingido.

Impacto abriu buraco em telhado de prédio

Veda Coleman-Wright, porta-voz do gabinete do xerife, disse durante entrevista coletiva que o helicóptero estava a caminho de North Lauderdale quando a aeronave encontrou "algum tipo de dificuldade" antes de cair.