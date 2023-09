Alunos são suspensos após darem tapa em professora por 'desafio' de rede social

Uma professora do Colégio Pedro II, um dos mais tradicionais do Rio, foi agredida por dois alunos durante aula realizada na segunda-feira, 18, segundo a própria instituição. O caso aconteceu no câmpus Humaitá, zona sul da cidade, e teria sido motivado por um "desafio" de rede social. O colégio repudiou o episódio e suspendeu os alunos, do 6º ano do ensino fundamental.

De acordo com a direção do colégio, Ana Paula Loureiro estava substituindo uma professora que dá aulas à turma regularmente. "Ao final da aula, enquanto estava de cabeça baixa realizando anotações, (ela) recebeu tapas na nuca. A agressão foi motivada por uma aposta entre uma aluna, que desferiu os tapas, e um aluno do 6º ano", disse a assessoria da instituição.

Após a agressão, a professora procurou o Departamento de Inglês do Pedro II para denunciar o ocorrido. O departamento se solidarizou com ela e publicou nota "de repúdio e preocupação em relação ao lamentável ocorrido". A direção do colégio também emitiu comunicado repudiando o ato.