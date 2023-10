Prefeito de Ilhabela chama promotor de 'mau-caráter', após ação que pode deixá-lo sem mandato

O prefeito afirmou em entrevista à rádio Ilhabela FM que foi 'perseguido' e ameaçado pelo promotor Tadeu Badaró. "Ele pode ser uma sumidade como promotor, ser inteligente, pode ser tudo isso, só que ele é bipolar, ele já ameaçou vereador e me ameaçou", narrou.

Toninho Colucci disse ainda que o promotor é 'descompensado'. "Ele é uma pessoa de mau-caráter, mal intencionada, bipolar", seguiu.

O prefeito afirmou que Badaró 'abusou do poder' e que essa e outras denúncias contra ele foram 'premeditadas'. "Ele me avisou. Primeiro contato que eu tive com ele, ele disse pra mim: 'prefeito eu vou ficar aqui e vou abrir muitas ações contra o senhor e, se eu lhe condenar em uma, casso seus direitos políticos'", contou Colucci na entrevista.