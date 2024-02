Centrão pressiona PSB a voltar a 'blocão' de Lira com ameaça de retaliação

Encontraram-se com a presidente petista, Gleisi Hoffmann (PR), Pedro Campos; o presidente do PSB, Carlos Siqueira; o líder da sigla na Câmara, Gervásio Maia (PB), o ex-deputado federal Alessandro Molon (RJ) e a deputada federal Lídice da Matta (BA).

Há discordâncias entre os 14 deputados do partido. Existe uma ala que defende a proximidade com Lira e um retorno ao "blocão" e outro grupo que espera maior proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Quatro deputados não assinaram o requerimento de saída do "blocão", apresentado na segunda-feira: Felipe Carreras (PE), Guilherme Uchoa Junior (PE), Heitor Schuch (RS) e Luciano Ducci (PR).

"O problema é de todo dia. Somos agentes políticos. Isso se contorna com política e diálogo", diz Felipe Carreras (PE), que foi líder do PSB na Câmara em 2023. "É isso que estamos exercitando e vai ficar muito tranquilo."

Carreras é uma das figuras mais próximas de Lira na Câmara e atua para convencer o partido a tomar decisão contrária. Lídice, por outro lado, defende a aliança com o PT.

Pessebista histórica, Lídice faz parte da longeva aliança do partido com o PT na Bahia. Ela esteve presente neste último domingo, 4, no ato de filiação do senador Cid Gomes (CE) ao PSB, em evento que contou com a presença do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).