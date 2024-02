Justiça brasileira torna réus dois acusados de elo com Hezbollah

A juíza afirmou que os dados já apurados apontam a possibilidade de novas diligências para angariar mais provas sobre o "envolvimento dos recrutados e de outras pessoas citadas na reserva das passagens e nas informações policiais". Observou, ainda, como Lucas Lima teria mantido conversas com outro investigado, "contando com seu conhecimento em informática, para confecção de site ou aplicativo, havendo a possibilidade de participação também desse em atos preparatórios ao terrorismo".

Procuradas, as defesas dos réus Lucas Lima e de Mohamad Khir Abdulmajid e dos outros citados não haviam se manifestado até a publicação deste texto. O espaço está aberto a manifestações.

Operação

A ofensiva da PF sobre um grupo suspeito de organizar atentados terroristas contra a comunidade israelita no Brasil foi aberta em 8 de novembro do ano passado. A operação, batizada de Trapiche, teve apoio do Mossad, o serviço secreto de Israel. Os investigados teriam ligação com o Hezbollah, financiado pelo Irã.

Na ocasião, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, três no Distrito Federal e um em São Paulo, além de dois mandados de prisão temporária - Lucas Passos Lima foi um dos detidos. Conforme a PF, as ordens, expedidas pela Subseção Judiciária de Belo Horizonte, tinham como objetivo "interromper atos preparatórios de terrorismo e apurar um possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no País". Não foram divulgados os possíveis alvos.

De acordo com os investigadores, alguns dos suspeitos viajaram para Beirute para encontros com o Hezbollah, organização política e paramilitar criada durante a guerra civil libanesa, nos anos 1980, com atuação no Líbano e na Cisjordânia. As apurações que levaram à operação tiveram início com informações colhidas pela inteligência dos Estados Unidos e de Israel.