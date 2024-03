Lira diz que não vai acelerar processo contra Brazão: 'Caso é sensível'

Chiquinho Brazão foi detido de forma preventiva, no domingo, na Operação Murder Inc., da Polícia Federal, autorizada pelo Supremo. Além de Chiquinho, foram presos seu irmão Domingos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, que tomou posse na véspera do crime, Rivaldo Barbosa.

Tensão

A análise da prisão de Chiquinho Brazão na CCJ foi adiada depois que três deputados - Gilson Marques (Novo-SC), Roberto Duarte (Republicanos-AC) e Fausto Pinato (PP-SP) - pediram vista (mais tempo para examinar o processo). O adiamento provocou bate-boca na comissão.

"Fico pasmo com a pressa, o afogadilho de decidir algo importante", afirmou Gilson Marques. "O relatório foi ao ar às 13h48, não sei você, mas eu não consegui ler", reclamou. "São seis anos esperando por Justiça e vocês passando pano para miliciano", respondeu a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP). Chiquinho, que falou por videoconferência, direto do presídio da Papuda, foi chamado de assassino por parlamentares do PSOL.

O embate prosseguiu. "Precisamos ter pressa contra vagabundos e corruptos que estão soltos. O deputado está preso, qual é a pressa?", disse o deputado do Novo. "As milícias só existem porque têm tentáculos no Legislativo, no Executivo e no Judiciário", afirmou a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS).

Mais cedo, a Câmara realizou sessão em homenagem a Marielle e Anderson. Lira, que, como presidente da Casa, costuma se pronunciar nesse tipo de cerimônia, não compareceu.