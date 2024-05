Flávio Bolsonaro ataca Anielle Franco com palavrão e é repreendido no Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi repreendido pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), após usar um palavrão para criticar a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. A discussão no colegiado nesta quarta-feira (8) era sobre um projeto de lei que pretende prorrogar as cotas raciais em concursos públicos federais.

Flávio estava criticando o Ministério da Igualdade Racial por uma proposta relacionada a pessoas afetadas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. A pasta de Anielle quer que famílias ciganas e quilombolas sejam priorizadas na distribuição de alimentos por equipes de salvamento. O Estado está sofrendo uma tragédia climática deixou 95 mortos e outros 131 desaparecidos até a tarde desta terça-feira (7).

"É isso que a gente quer para a sociedade? Como se a tragédia tivesse escolhido cor da pele. Nesse caso do Rio Grande do Sul nem a condição social a gente pode falar, porque pega todo mundo. Imagina quem é branco e pobre nesse País agora. Que se foda, é isso?", afirmou Flávio.