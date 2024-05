Ministro Pimenta diz que extrema direita quer 'cada um por si' na tragédia do RS

O ministro do Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse que o discurso da extrema direita sobre a maior tragédia climática do Estado é, "necessariamente, um discurso das fake news e das mentiras" voltado à construção da narrativa de que "o Estado é ineficiente, o que vale é cada um por si e as políticas públicas não funcionam". Responsável por coordenar as ações da gestão na reconstrução dos municípios gaúchos, o ministro designado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo afirmou que é preciso investigar o desastre "sem negacionismo".

Em vídeo publicado no X (antigo Twitter) neste domingo, 19, o ministro reconheceu a existência de três posicionamentos diante do desastre gaúcho. O primeiro, para ele, é a divulgação de informações que descredibilizam as ações do governo federal. De acordo com Pimenta, essa estratégia é fundamental para a extrema direita. "As tragédias e as pandemias são momentos em que o poder público e as políticas públicas aparecem com muita força e a sociedade enxerga o papel do Estado. Foi assim que eles fizeram na pandemia (de coronavírus)", disse o ministro.

Ao mesmo tempo, Pimenta afirma existir também o "discurso do neoliberalismo". Segundo ele, neste caso surgem as propostas de intervenção mínima do Estado e a busca por ajuda externa a partir "da contratação de consultorias internacionais, dos fundos de reconstrução".