Debate: Boulos questiona ligação de Marçal com Doria; Marçal liga Doria a Nunes

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), questionou a ligação de Pablo Marçal (PRTB) com o ex-governador de São Paulo João Doria, após anunciar Filipe Sabará e Wilson Pollara em seu secretariado caso eleito.

Durante o debate promovido nesta segunda-feira, 30, pela Folha de S.Paulo e pelo portal UOL, Boulos perguntou se ele irá governar igual Doria. "Tem uma coisa que não foi muito falada ainda: sua proximidade com a turma do Doria, e com o próprio Doria. Você anunciou pessoas que seriam seus secretários, caso ganhasse a eleição, dois eram ex-secretários do Doria. Você quer governar igual o Doria?".

Marçal, então, diz para as pessoas irem em suas redes sociais verem um vídeo de Doria declarando apoio ao atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). "Vai no meu Instagram e acha o seguinte: um vídeo do Doria declarando apoio para Nunes. O governo que está hoje é do Nunes. As duas pessoas que estão comigo romperam por não concordar com Doria e acabou".