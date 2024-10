Zema diz que está próximo de fechar apoio a Engler no 2º turno em Belo Horizonte

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), declarou nesta sexta-feira (11) que as conversas para apoiar a candidatura de Bruno Engler (PL) no segundo turno da eleição em Belo Horizonte estão "muito avançadas" e devem ser concluídas em breve. O bolsonarista disputa a segunda etapa com o atual prefeito Fuad Noman (PSD), que, embora seja de centro, recebeu o apoio de partidos de esquerda como o PDT e a federação PT-PV-PCdoB.

Engler terminou o primeiro turno na liderança, com 34,3% dos votos contra 26,5% de Fuad. Porém, pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (10) colocou o prefeito na frente, com 48% das intenções de voto contra 41% do candidato do PL. A margem de erro é de três pontos percentuais. Já o levantamento do Paraná Pesquisas indica empate técnico: Engler com 45% e Fuad com 44,3%. Neste caso, a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

"Vai depender muito do candidato", disse Zema ao ser questionado se entraria para valer na campanha de Engler caso a aliança seja fechada. "Se quer vídeo, se quer que eu caminhe junto, eu sempre estou disponível. Sou uma pessoa que não tenho nenhum problema em estar parando só para dormir", continuou o governador. Ele participou de um evento da organização Comunitas nesta sexta-feira em São Paulo.