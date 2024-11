PSOL e PT protestam contra anistia a condenados pelo 8 de janeiro após ataques com bomba e prisão de militares

PT: 'Contenção do golpismo exige que envolvidos sejam punidos'

A comissão executiva nacional do PT publicou uma nota em que protesta contra a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e que pede punição inclusive ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A divulgação do texto, nesta terça-feira, 19, ocorre após a prisão de quatro militares e um policial que teriam planejado assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

"As estarrecedoras conclusões do inquérito da Polícia Federal sobre os planos de militares para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes apontam diretamente para o Palácio do Planalto comandado por Jair Bolsonaro, o maior interessado na conspiração golpista para impedir a posse do eleito e instaurar sua ditadura", diz.

Na sequência, a nota chama as prisões de "passo importantíssimo".

"As prisões desta manhã, determinadas pelo ministro Moraes com o respaldo do procurador-geral da República, são um passo importantíssimo para a responsabilização dos arquitetos do 8 de janeiro. A contenção do golpismo e do terrorismo da extrema direita, no entanto, exige que todos os envolvidos sejam processados e punidos pedagogicamente, a começar pelo chefe e seus cúmplices mais poderosos, civis e militares."