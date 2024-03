'Paz não se faz com belas palavras', diz Meloni no Líbano

ROMA, 28 MAR (ANSA) - Em visita ao Líbano, a premiê da Itália, Giorgia Meloni, disse nesta quinta-feira (28) que a paz não se constrói com "belas palavras", mas sim com "dissuasão".

A declaração foi dada durante um encontro com o contingente italiano que participa da missão das Nações Unidas no país do Oriente Médio, a Unifil, em meio a um conflito entre Israel e Hamas que já deixou mais de 30 mil mortos na Faixa de Gaza.

"Vocês renunciam a tudo para garantir a paz de muitos que, sobretudo neste momento, enchem a boca sentados confortavelmente no sofá de casa. Porque a paz não se constrói com sentimentos e boas palavras, a paz é sobretudo dissuasão, compromisso e sacrifício", afirmou Meloni aos militares.