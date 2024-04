Papiros de Herculano indicam local de sepultura de Platão

MILÃO, 23 ABR (ANSA) - Papiros encontrados no sítio arqueológico de Herculano, no sul da Itália, indicam o suposto local exato da sepultura do filósofo e matemático grego Platão, que viveu em Atenas entre os séculos 5 e 4 antes da Era Comum.

De acordo com um estudo conduzido pelo papirologista italiano Graziano Ranocchia, da Universidade de Pisa, um dos maiores pensadores da Antiguidade foi sepultado em um jardim da Academia de Atenas (ou Academia de Platão), considerada a primeira universidade do mundo ocidental e destruída pelo ditador romano Sula em 86 a.C.

O túmulo ficava ao lado do chamado "Museion", espaço sagrado dedicado às musas da mitologia grega, segundo os "Papiros de Herculano", conjunto de mais de 1,8 mil rolos de pergaminhos descobertos no século 18 na Vila dos Papiros, situada na antiga cidade romana de Herculano, destruída na erupção do vulcão Vesúvio que também devastou a vizinha Pompeia no ano de 79 d.C.