Governo Milei entra no caso de denúncia de ex-mulher de Fernández

O procurador Ramiro González já havia pedido acesso aos relatórios da Secretaria-Geral da Presidência da Argentina, chefiada por Karina Milei, sobre as viagens feitas pela ex-primeira-dama Fabiola Yáñez à província de Misiones em 2021.

De acordo com os investigadores, a ex-mulher de Fernández teria ido até essa localidade depois de ter sido espancada pelo ex-marido.

O Ministério Público ainda pediu que os vídeos das câmeras de segurança da Quinta dos Olivos, uma das residências oficiais da presidência, fossem encaminhados para ser analisados.

As imagens de Yáñez com hematomas no rosto e nos braços publicadas pela imprensa causaram revolta na Argentina. A ex-primeira-dama afirma que as agressões físicas e verbais contra ela aconteceram quando o casal ocupava a Quinta dos Olivos.

Ela também diz que sofreu ataques quando estava grávida de Francisco, que nasceu em 2022.