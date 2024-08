Secretária nazista de 99 anos que ajudou a matar 10,5 mil é condenada

Segundo a acusação, Furchner mantinha os registros do campo e era responsável pela correspondência do comandante do local, Paul Werner Hoppe, enquanto seu marido era oficial na mesma estrutura.

No veredicto de 2022, o juiz Dominik Gross disse que "nada acontecia em Stutthof" sem o conhecimento de Furchner.

O caso da ex-secretária provavelmente foi o último a ser julgado pela Justiça alemã no âmbito de crimes praticados pelo regime nazista liderado por Adolf Hitler.