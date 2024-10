Com fuzil, guia supremo do Irã pede união islâmica contra Israel

O guia supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, liderou as orações desta sexta-feira (4) na Mesquita Imã Khomeini, em Teerã, algo que não acontecia desde 2020, para homenagear o líder do grupo xiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, morto em um ataque israelense em Beirute, capital do Líbano, em 27 de setembro.

Com um fuzil a seu lado, Khamenei afirmou que o bombardeio iraniano contra Israel, na última terça (1º), foi "legal e legítimo" e conclamou os países muçulmanos, a se unirem contra o "inimigo" em comum.

"Hoje o inimigo do Irã é o inimigo da Palestina, do Líbano, do Iraque, do Egito, da Síria e do Iêmen. Todos os países têm direito de se defender segundo as regras islâmicas e internacionais, e ninguém pode criticar os palestinos e os libaneses por sua resistência contra o regime ocupante sionista", afirmou o guia supremo.