ROMA, 30 OUT (ANSA) - O novo líder do Hezbollah, Naim Qassem, anunciou nesta quarta-feira (30) que o grupo xiita pode aceitar um eventual cessar-fogo com Israel, mas sob certas condições.

"Se Israel decidir parar a guerra, aceitaremos isso nos termos que forem convenientes para nós. Até agora, nenhuma proposta aceitável para Israel e adequada para nós foi colocada em discussão", afirmou. (ANSA).