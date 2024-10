Maduro convoca embaixador no Brasil após 'grosserias' de Amorim

SÃO PAULO, 30 OUT (ANSA) - A Venezuela convocou o embaixador do país em Brasília, Manuel Vadell, para expressar seu descontentamento com as recentes "grosserias" do governo brasileiro, mencionando especificamente Celso Amorim, assessor especial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para assuntos internacionais.

Em um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores de Caracas, o governo de Nicolás Maduro acusou Amorim de ser um "mensageiro do imperialismo americano" e de "emitir julgamentos de valor sobre processos que cabem apenas aos venezuelanos e suas instituições democráticas".

O documento também menciona que as relações diplomáticas entre as duas nações se deterioram em virtude das "agressões constantes" proferidas pelo assessor especial de Lula.