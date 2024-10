Alesp: PT e PSOL anunciam ação contra Tarcísio por fala sobre PCC e Boulos

A oposição ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) anunciou que protocolou nesta quarta-feira (30) uma representação com pedido de impeazchment pela fala de que o PCC teria mandado um suposto "salve" para orientar votos em Guilherme Boulos (PSOL). Tarcísio não apresentou provas para a sua fala.

O que aconteceu

Ação é de partidos de esquerda. A representação é de autoria da federação formada por PT, PCdoB e PV em conjunto com as bancadas do PSOL e da Rede. Deputados estaduais querem investigação sobre possível crime de responsabilidade de Tarcísio.

Oposição defende o impeachment do governador de São Paulo. As lideranças opositoras ao governo de Tarcísio dizem ter visto com "gravidade" a declaração de que o PCC teria recomendado amigos e familiares a votarem no candidato do PSOL. O governador fez o comentário no domingo (27), dia do 2º turno, no colégio Miguel de Cervantes, no Morumbi. Na ocasião, Tarcísio havia acabado de votar e estava ao lado do prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato que ele apoiou nas eleições.