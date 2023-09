Resgate após terremoto no Marrocos entra em fase crítica

A Espanha anunciou o envio de 56 agentes e quatro cães farejadores, já em território marroquino; uma segunda equipe com mais 30 pessoas e outros quatro cães estava a caminho no domingo. Do Reino Unido, outros 60 especialistas em resgate, quatro cães e quatro profissionais de saúde foram despachados. O Catar também anunciou o envio de uma equipe para apoiar o país. Também no domingo, uma equipe de americanos chegou ao local para avaliar a situação.

Diversos países, entre eles Israel, Algéria – que havia rompido relações com o Marroco dois anos atrás –, Tunísia, Taiwan, Alemanha, França e Turquia também ofereceram ajuda – o último passou recentemente por uma tragédia semelhante que deixou mais de 50 mil vítimas.

Na turística Marrakech, retorno à normalidade

Quando Mourad começou a sentir os tremores na noite de sexta, ele achou que estava vivendo um ataque terrorista. Junto com outros funcionários do Café Zeitoun, em Jemaa el-Fna, icônica praça central da turística Marrakesh, ele começou a retirar os clientes do estabelecimento um por um, para evitar pânico. "Achamos que fosse uma bomba", comenta, citando um ataque próximo dali em 2011.

Na noite do dia seguinte, porém, o estabelecimento voltou a ficar cheio – assim como a praça Jemaa el-Fna, apinhada de locais curiosos e turistas. Restaurantes voltaram a armar suas mesas – apesar da ameaça de tremores subsequentes.

"Como você pode ver, a vida continua", afirma Mourad.