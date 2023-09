Tensão no Ocidente: Ucrânia é alfinetada por país que foi '1º aliado' na guerra

Mas também há os primeiros sinais de distensão e indicações que o PiS só pretende fazer uso dessa retórica enquanto durar a campanha. O presidente Duda suavizou algumas declarações do governo nesta semana, argumentando que a ameaça de Morawiecki de parar de fornecer armas a Kiev foi "interpretada da pior maneira possível".

Na minha opinião, o primeiro-ministro quis dizer que [a Polônia] não transferirá para a Ucrânia o novo armamento que estamos comprando atualmente à medida que modernizamos o exército polonês.

Andrzej Duda, presidente da Polônia, à TVN24

"Quando recebermos o novo armamento dos EUA e da Coreia do Sul, liberaremos o armamento atualmente usado pelo exército polonês. Talvez o transfiramos para a Ucrânia", acrescentou.

Marta Prochwicz-Jazowska, analista do escritório de Varsóvia do think tank German Marshall, afirma não ser do interesse nacional polonês interromper o fornecimento de armas à Ucrânia: "As observações do primeiro-ministro indicam principalmente que ele está interessado em se concentrar em reabastecer o suprimento interno de armas do país, porque a Polônia não tem mais os recursos e precisa de um grande processo, que levará muito tempo."

"Há também uma eleição nacional se aproximando. Portanto, não há dúvida de que o primeiro-ministro, ao aparecer na televisão, estava fazendo campanha para sua própria base eleitoral. A campanha tem sido extremamente suja, e os políticos, incluindo o partido governista PiS, estão usando os agricultores poloneses para angariar votos", prevê Prochwicz-Jazowsk.

Os ministros da Agricultura de ambos os países conversaram ao telefone na quinta-feira, informou a agência de notícias polonesa PAP. O embaixador ucraniano Vasyl Zvarych também tentou fazer as pazes. "Essa foi uma boa oportunidade para trocar pontos de vista. Não há crise. Estamos seguindo em frente", explicou o diplomata.