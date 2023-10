Equador vai às urnas para eleger mulher esquerdista ou filho de bilionário

Em sua campanha, González prometeu liberar US$ 2,5 bilhões das reservas internacionais para fortalecer a economia do Equador e trazer de volta iniciativas sociais implementadas por Correa.

Por outro lado, ela diz que não pretende conceder um perdão judicial para Correa, condenado por corrupção e atualmente em exílio na Bélgica.

Daniel Noboa

Candidato à Presidência, Daniel Noboa é filho de um dos homens mais ricos do Equador Imagem: Gerardo Menoscal/AFP

Do outro lado está o ex-deputado Daniel Noboa. Formado em universidades dos Estados Unidos, ele surpreendeu ao conseguir se projetar como principal nome do eleitorado crítico a Rafael Correa. Ele concentrou as promessas de sua campanha na criação de empregos, incentivos fiscais para novos negócios e combate à corrupção.

Noboa é filho de Álvaro Noboa, um dos empresários mais ricos do país, que controla mais de 100 empresas e é membro de uma dinastia do setor bananeiro. Álvaro Noboa disputou cinco vezes sem sucesso a Presidência do Equador entre 1998 e 2013. Em 2006, ele perdeu no segundo turno para Rafael Correa.