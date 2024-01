Argentina torna-se o país com maior inflação do mundo

A Argentina tornou-se nesta semana o país com a maior inflação do mundo em 2023, desbancando o Líbano, que detinha o primeiro lugar no ranking.

O aumento anual dos preços na Argentina em 2023, de 211,4%, já era conhecido desde 11 de janeiro. Mas a inflação do Líbano, divulgada apenas nesta segunda-feira (22/01), foi menor que a projetada e fechou o ano em 192,3%.

Com esse resultado, a inflação argentina desbancou a libanesa por quase 20 pontos percentuais. A Venezuela, que vinha sendo a campeã de inflação na América Latina, registrou inflação de 189,8% em 2023, segundo o banco central do país.