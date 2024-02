Em Cuba, "às vezes não há nem água para enganar o estômago"

Alicia: Às vezes, é preciso comprar pão de padarias particulares ou de pessoas que vendem na rua. Mas nem sempre é possível fazer isso, porque é muito caro. O pão subsidiado da bodega custa 1 peso, mas na padaria particular custa 25 ou 30 pesos por pão. Um igual ao da bodega. Os de crosta dura ou outros tipos de pães vendidos em padarias particulares ou lojas de doces podem custar até 500 pesos ou mais. Nos estabelecimentos que cobram preços médios, mas fazem pães de boa qualidade, há filas enormes. Você pode ficar na fila por duas horas.

Felipe: Sim, as padarias particulares costumam ter filas curtas, cerca de 15 minutos em média. As padarias estatais também costumam oferecer a opção de comprar o chamado "pão liberado". Nesse caso, as filas que vejo duram cerca de duas horas, pois há muito mais demanda e o preço é um pouco mais baixo do que nas particulares.

Embora eles geralmente ofereçam pão na maioria dos dias, o principal problema são os preços. Por exemplo, os pães costumam custar cerca de 25 pesos cada um, portanto posso gastar facilmente entre 200 e 500 pesos quando compro pão para casa. Na minha casa, meu filho e meus netos também compram pão, mas, por exemplo, em cinco dias de fevereiro nos quais comprei pão gastei 200 pesos. Depois comprei em dois dias pacotes de bolachas, por 300 pesos cada, porque não havia mais pão. E ontem, no dia 25, tive de gastar 700 pesos em bolachas. Até agora, neste mês, isso soma quase 1.500 pesos só em pão. Minha pensão é de 1.600 pesos. Como você pode ver, não tenho dinheiro nem para comprar pão para toda a minha família.

Para quantas pessoas em sua casa você precisa comprar pão?

Alicia: Há seis pessoas morando na minha casa e duas delas não estão no registro estatal. Portanto, elas não recebem pão da cota. É difícil porque há duas crianças em idade escolar em casa e é preciso garantir o pão delas para que não saiam para a escola com o estômago vazio. O pão que sobra, às vezes, cortamos em fatias e fazemos torradas para que pelo menos todos nós possamos comer uma fatia, mas geralmente também guardamos para o lanche da tarde das crianças, que chegam da escola famintas, porque o almoço lá é tão ruim que elas estão sempre com fome.

Felipe: Somos sete pessoas em casa, mas um dos meus netos mora conosco três ou quatro dias por semana.