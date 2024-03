Perigo nuclear? Mistério com porta-aviões indica nova estratégia naval da China

Pequim aponta que vê como uma ameaça potencial o fato de que a República da China - como Taiwan se autodenomina oficialmente - recebe garantias de segurança dos Estados Unidos. Cinco porta-aviões dos EUA estão atualmente no Pacífico, de acordo com relatos da mídia americana. Recentemente, políticos da China têm mostrado uma predileção em falar sobre "paz e segurança em ambas as margens". Muitos especialistas estão gradualmente se convencendo de que não se trata mais apenas do Estreito de Taiwan, mas do Oceano Pacífico como um todo.

Com o objetivo de realmente controlar as águas reivindicadas, Pequim tem expandindo significativamente sua marinha, ainda pouco poderosa em comparação com a de outras potências. O ponto mais ao sul do Mar da China Meridional fica a cerca de 2.000 quilômetros do continente. Pequim quer ampliar ainda mais seu raio de ação. E para isso quer contar com mais porta-aviões.

Dois em serviço, mais dois em construção

Dois porta-aviões se encontram atualmente em serviço na marinha chinesa. O primeiro, chamado Liaoning, foi batizado em homenagem a uma província onde o navio de guerra sofreu adaptações. Ele era originalmente um porta-aviões inacabado da antiga marinha da União Soviética.

Batizado inicialmente como Riga, ele começou a ser construído na década de 1980 e, com a dissolução da União Soviética, ficou em poder da Ucrânia. Seu casco inacabado foi comprado pela China em 1998 por meio de um intermediário de Macau por 20 milhões de dólares. Inicialmente, o empresário alegou que desejava converter a embarcação em um hotel e cassino flutuantes. Em 2012, rebatizado como Liaoning, o porta-aviões entrou em serviço na Marinha da China após ser remodelado e modernizado.

O segundo porta-aviões, chamado Shandong, também recebeu o nome de uma província costeira da China. Com pequenas modificações, a embarcação é uma cópia do Liaoning produzida inteiramente na China. Desde 2019, esse porta-aviões tem navegado principalmente no Mar Meridional da China.