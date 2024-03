'Crianças voaram e bateram no teto', diz brasileiro sobre voo da Latam

A viagem estava normal, mas 40 minutos antes de pousarem, ocorreu o incidente. "Meu namorado tinha acabado de voltar do banheiro e estávamos assistindo a um filme. Por isso, estávamos sem cinto, ele tinha acabado de sentar e estava na poltrona da janela. Foi tudo muito rápido, coisa de segundos. O avião deu uma queda muito brusca e a gente achou que iria realmente cair."

Quando consegui levantar, vi muita gente ferida. Uma senhora teve fratura no braço e colocaram proteção no pescoço dela. Ela foi deitada no chão, até quando houve o pouso. Tinha um senhor próximo da gente que cortou a cabeça e estava sangrando muito. Um comissário de bordo na cozinha que bateu no teto e estava no chão, com muita dor. Muitas crianças chorando, as pessoas estavam apavoradas. Olhávamos e tinham pessoas com escoriações, olho roxo, cabeça e braço machucado. Uma cena horrorosa.

Alguns relataram desmaios após impactos. "Esse senhor que estava próximo ficou desmaiado durante um tempo, com a cabeça sangrando. Tinha uma mãe com duas crianças, que também voaram e bateram no teto. O impacto abriu o forro entre o teto e os compartimentos da bagagem. Ela disse que uma das crianças desmaiou, mas não sabia se foi porque bateu a cabeça ou se assustou."

Henrique sofreu hematomas após ser arremessado de poltrona em voo Imagem: Arquivo pessoa/Henrique Cidreira

Comissários pediram para que profissionais da saúde presentes auxiliassem os passageiros. "Eles foram ao microfone de imediato solicitaram médicos ou enfermeiros que pudessem ajudar para dar os primeiros socorros aos que estavam feridos. Muita gente se voluntariou. Estávamos todos em muito choque, tremendo."

Ninguém deu explicações do que teria acontecido. "Antes de pousar ficamos em total silêncio, só os tripulantes estavam correndo de um lado para outro auxiliando as pessoas feridas, mas os pilotos não falaram absolutamente nada. A nossa reação foi apenas voltar para o assento e colocar o cinto. A gente tava esperando acontecer [a queda] novamente. Achávamos que o avião realmente ia cair, mas depois normalizou. Tinham ambulâncias à nossa espera quando aterrissamos. Os paramédicos vieram fazer alguns atendimentos e as pessoas foram saindo da aeronave de acordo com a gravidade dos ferimentos."