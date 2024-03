A virada de Putin: como líder russo passou de parceiro a rival do Ocidente

Vitaly Mansky é o documentarista mais conhecido da Rússia, Alexander Stefanov é o historiador mais conhecido da Rússia no YouTube. Ambos conhecem Putin: Mansky pessoalmente, como autor de dois filmes sobre o presidente russo, Stefanov pela mídia e por seus estudos de ciência política.

Os bastidores do Kremlin

Vitaly Mansky retratou os bastidores do Kremlin em 2000 para seu filme Russia - The Beginning (Rússia, o começo). Ele seguia Putin até sua residência particular à noite e o acompanhava até sua piscina pela manhã. Durante as filmagens, o diretor ficou mais próximo do presidente do que quase qualquer outro funcionário do Kremlin. Manski agora vive na Letônia e não tem interesse em encontrar Putin novamente.

O jovem youtuber, por outro lado, vive na Rússia e sonha em conhecer pessoalmente o chefe de Estado. Stefanov não conhece nenhum outro governante na Rússia além de Putin. "Mudança de poder? Como isso funciona?", brinca ele. Quando o jovem de 24 anos nascia, Putin chegava ao Kremlin.

'Que cara esperto!'

Stefanov tomou conhecimento de Putin pela primeira vez pela televisão quando tinha 10 anos, como personagem de uma sátira política. "Houve um episódio em que o troca-troca entre Putin e Medvedev era mostrado de forma divertida. Pensei em como Putin arranjava as coisas com habilidade! Que cara esperto!", afirma, se referindo à mudança temporária de Putin do cargo de presidente para o cargo de primeiro-ministro após dois mandatos.