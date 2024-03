Petro expulsa diplomatas argentinos após ofensa de Milei

Nas últimas semanas, as autoridades venezuelanas detiveram nove opositores, dois do partido Causa R e sete do Vem Venezuela (VV), por alegadamente conspirarem contra o presidente e prepararem atos violentos no país antes das presidenciais de 28 de julho. Pelas mesmas acusações foram ainda emitidos outros sete mandados de detenção para membros do VV.

Tensão entre Buenos Aires e Caracas

Em comunicado, a diplomacia de Buenos Aires justificou o refúgio dado aos opositores venezuelanos na embaixada citando a Convenção de Viena e reclamou da falta de energia no prédio, recordando "a obrigação do Estado de acolhimento de salvaguardar as instalações da missão diplomática contra intrusões ou danos e de preservar a tranquilidade e a dignidade da missão".

As relações entre Argentina e Venezuela, estreitas durante os mandatos dos peronistas Néstor Kirchner (2003-2007) e Cristina Kirchner (2007-2015), pioraram desde a chegada à Casa Rosada em dezembro do ano passado do ultraliberal Milei, crítico ferrenho do presidente venezuelano.

