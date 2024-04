Israel demite dois militares por morte de voluntários de ONG - Após bombardeio israelense matar sete trabalhadores humanitários em Gaza, investigação interna aponta que oficiais responsáveis cometeram erro de avaliação operacional.Dois oficiais israelenses envolvidos no bombardeio que matou sete voluntários da ONG World Central Kitchen (WCK) na Faixa de Gaza foram demitidos, informaram as Forças de Defesa de Israel (IDF) nesta sexta-feira (05/04).

Uma investigação sobre as mortes ocorridas no início da semana concluiu que os militares não tiveram o devido cuidado com informações consideradas críticas e, assim, violaram os termos de compromisso das forças armadas.

Os dois oficiais demitidos foram um coronel e um major que ordenaram os ataques na segunda-feira. Comandantes superiores também foram formalmente repreendidos.