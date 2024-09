Planeta hostil: 'Mega El Niño' levou à maior extinção em massa da história

Há muito tempo tem se relacionado na ciência a extinção em massa daquele período a erupções vulcânicas massivas no que hoje é a Sibéria. As emissões de dióxido de carbono resultantes aceleraram rapidamente o aquecimento do clima, provocando o colapso dos ecossistemas marinhos e terrestres.

Mas a razão pela qual a vida terrestre - incluindo plantas e insetos, geralmente resistentes - também teve esse destino ainda era um mistério.

Coautor principal do estudo e pesquisador associado da Universidade de Bristol, Alexander Farnsworth afirma que o aquecimento do clima por si só não pode causar extinções tão devastadoras "porque, como estamos vendo hoje, quando os trópicos se aquecem demais, as espécies migram para latitudes mais altas e frias".

Um clima hostil e selvagem

"Nossa pesquisa revelou que o aumento dos gases de efeito estufa não só esquenta a maior parte do planeta, mas também aumenta a variabilidade meteorológica e climática, tornando-o ainda mais selvagem e hostil à vida", explica Farnsworth.

A catástrofe do Permiano-Triássico demonstra que o problema do aquecimento global não é apenas o calor insuportável, mas também a oscilação extrema das condições de vida ao longo de décadas.