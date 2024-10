Alemanha fecha consulados do Irã após execução de cidadão alemão-iraniano

O anúncio da detenção de Sharmahd aconteceu na esteira do aumento das tensões entre Irã e os Estados Unidos com o colapso do acordo nuclear de Teerã com as potências mundiais, firmado em 2015.

Acusação de terrorismo

Teerã acusou Sharmahd de ser o "líder do grupo terrorista Tondar, que dirigiu atos armados e terroristas no Irã a partir dos Estados Unidos". O pouco conhecido grupo Tondar, o braço armado da "Assembleia do Reino do Irã", tem sede na Califórnia e diz que busca restaurar a monarquia iraniana que foi derrubada pela revolução islâmica de 1979.

As autoridades iranianas disseram que ele havia "planejado 23 ataques terroristas", dos quais "cinco foram bem-sucedidos", incluindo o atentado a bomba de 2008 contra uma mesquita em Shiraz, que matou 14 pessoas e feriu mais de 200.

A família de Sharmahd diz que serviu apenas como porta-voz do grupo e não teve relação alguma com nenhum ataque no Irã. Teerã também o acusou de estar em contato com "oficiais do FBI e da CIA" e de ter "tentado entrar em contato com agentes do Mossad israelense".

A Anistia Internacional afirmou que Sharmahd foi forçado a confessar sua participação e que ele havia dito à sua família que havia sido torturado na detenção.