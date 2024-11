'Hora de pagarem um alto preço': Trump ameaça impor pesadas tarifas a México, Canadá e China

"É hora de pagarem um alto preço", diz Trump

"Em 20 de janeiro, como uma das minhas muitas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para cobrar do México e Canadá uma tarifa de 25% em todos os produtos que entram nos Estados Unidos", escreveu Trump, acrescentando que a tarifa permaneceria em vigor "até que as drogas, em particular o fentanil, e todos os imigrantes ilegais parem esta invasão do nosso país".

"Tanto o México quanto o Canadá têm o direito e o poder absolutos para resolver facilmente esse problema", acrescentou Trump. "Exigimos que eles usem esse poder, e, até que o façam, é hora de pagarem um preço muito alto."

O presidente eleito afirmou ainda que tarifas adicionais de 10% serão aplicadas a produtos da China até que as drogas parem de "jorrar em nosso país, principalmente através do México". "Tive muitas conversas com a China sobre as enormes quantidades de drogas, em particular o fentanil, sendo enviadas para os Estados Unidos, mas sem avanços", disse Trump.

"Representantes da China me disseram que instituiriam sua pena máxima, a morte, para qualquer traficante de drogas pego fazendo isso, mas, infelizmente, eles nunca fizeram isso, e as drogas estão entrando em nosso país, principalmente através do México, em níveis nunca vistos antes."

China: "Não há vencedor em guerra de tarifas"

O porta-voz da embaixada chinesa nos EUA, Liu Pengyu, reagiu às postagens de Trump ao afirmar em seu perfil na rede social X que "não há vencedor em uma guerra de tarifas ou numa guerra comercial. Tampouco o mundo se beneficiará disso".