Quanto custará o negacionismo climático de Donald Trump?

A produção de petróleo e gás nos Estados Unidos, que é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, na verdade atingiu seu pico durante o governo de Joe Biden. Os preços médios da eletricidade em quase todos os estados dos EUA também foram mais baixos e mais estáveis em 2024 do que no ano anterior, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia dos EUA.

Não só o preço baixo do gás natural forçou essa redução, mas também a energia renovável mais barata na rede e a nova capacidade de armazenamento de baterias – em parte devido à redução dos custos de tecnologia renovável.

A ordem de Trump de ir contra as políticas de transição de energia verde se valem de argumentos como o de que elas limitam a criação de empregos, o que é enganoso, já que o setor de energia renovável dos EUA emprega cerca de três vezes mais trabalhadores do que o setor tradicional de energia fóssil.

O crescimento do emprego no setor de energia limpa aumentou em mais de duas vezes a taxa do mercado de trabalho geral dos EUA em 2023.

No ano anterior, as tecnologias de energia renovável, incluindo painéis solares, turbinas eólicas e sistemas de energia hidrelétrica e geotérmica, já representavam mais de 84% dos postos de trabalho criados no setor de geração de eletricidade.

"Um punhal no coração da religião da mudança climática"