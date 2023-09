Facções do Rio levam mortes, barricada e bala perdida a Salvador

Disputando vaga nas Olimpíadas de Paris, a seleção brasileira de vôlei feminino encarou o luto, entrou em quadra em Tóquio e perdeu para a Turquia nesta manhã (22) por 3 sets a 0. Foi a primeira derrota, em cinco jogos, mas o pré-olímpico ainda não acabou. No sábado a seleção pega a Bélgica, às 4h, e no domingo tem Brasil x Japão, às 7h25.

As fortunas do cineasta Walter Salles Jr. O diretor e produtor de filmes Walter Salles Jr. aparece mais uma vez na lista de bilionários da Forbes. Ele e a família. O diretor de Central do Brasil, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1998, tem fortuna estimada em US$ 4,1 bilhões (cerca de R$ 19,9 bilhões).

Herdeiro de diplomatas e banqueiros, Walter Salles estudou economia, comunicação audiovisual e dirigiu também Diários de Motocicleta, sobre a juventude de Che Guevara, e Na Estrada, adaptação do clássico On the Road, de Jack Kerouac, com Garret Hedlund e Kristen Stewart no elenco. Entre os cineastas mais ricos do mundo, o brasileiro ocupa a terceira posição.

STF derruba a tese do marco temporal. Comunidades indígenas comemoraram na quinta (21) a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou, por 9 votos a 2, a tese jurídica do marco temporal. Na próxima semana, o STF vai decidir sobre as indenizações a proprietários de terras que ocuparam as áreas indígenas de boa-fé.

Na contramão do entendimento da Corte, no Senado a Comissão de Constituição e Justiça discute um projeto de lei que fixa o ano de 1988 (o marco temporal) como limite para assegurar aos indígenas somente as terras já ocupadas até então. O texto será votado na próxima quarta (27). Veja o que acontece se o Congresso aprovar o marco temporal.

Documentário renova a beleza da música. Uma canção no disco Elis & Tom, composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, segue imbatível na voz de Elis Regina. Muita gente tentou novas versões de O que Tinha de Ser, e a de Caetano Veloso (sozinho) possivelmente ocupa um segundo lugar honroso no ranking. Com Elis, cantando lá em Los Angeles (EUA), não há um suspiro a mais, nem a menos. Economia total, potência máxima.