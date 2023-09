Luís Roberto Barroso assume a presidência do STF

Reportagem do UOL entrevistou as brasileiras Andreia Machado da Costa e Márcia Alvaro, que lutam para se manter na Europa trabalhando com serviço de limpeza e marmitas. Leia aqui.

Calor faz sofrer nas salas de aula. No estado de São Paulo, a locomotiva da economia brasileira, apenas 210 (ou 3,7%) das 5,6 mil escolas da rede pública têm sistema de refrigeração, revela levantamento oficial obtido pelo UOL. A rede abriga cerca de 3,7 milhões de pessoas, adultos e crianças, que passam cinco horas dentro de salas de aula onde a temperatura, nesses dias de calor extremo, se aproxima de 40ºC.

Em Guarulhos, alunos das 12 escolas de lata sofrem ainda mais para aprender. Ali as paredes e o teto são de chapas de aço. "Fui buscar meu filho mais cedo porque imaginei que ele estivesse cozinhando", declara Ana Camargo, que lecionou na periferia de Guarulhos por oito anos. "As condições eram péssimas e seguem assim".

Drica Moraes é Pérola no filme sobre Mauro Rasi. O filme Pérola, que estreia nesta semana, tem direção do ator Murilo Benício e entrelaça histórias de família, teatro e cinema. Com o mesmo nome, Pérola foi comédia de sucesso de Mauro Rasi, e no elenco dos palcos estavam Murilo Benício e Drica Moraes, os entrevistados de Plano Geral. "Há uma profundidade, mas também muita leveza", afirma Drica, que interpreta a matriarca às voltas com uma relação de amor e uma piscina de quintal a serem construídas.

O programa da colunista Flavia Guerra, de Splash, também destaca The Morning Show (Apple TV+), que na terceira temporada recebe o astro de Mad Man, Jon Hamm, no elenco que tem Reese Witherspoon e Jennifer Aniston. Para Thiago Stivaletti, a série sobre jornalismo segue imperdível: "Saímos dos episódios sentindo todo o peso do mundo, mas também entendendo melhor como e por que chegamos até aqui".

Justiça manda indenizar família de Miguel. Quando morreu ao cair do 9º andar de um prédio de luxo em Recife (PE), durante a pandemia, Miguel tinha cinco anos, em junho de 2020. A mãe dele, Mirtes Santana, era empregada na casa e, na hora do acidente, passeava com o cachorro dos patrões. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região condenou Sérgio Hacker Corte Real e Sari Mariana Costa Gaspar, ex-prefeito e ex-primeira-dama de Tamandaré (PE), a indenizarem a família da vítima em R$ 2 milhões por danos morais.