PF tem indícios de que Bolsonaro recebeu informações da 'Abin paralela'

O filho do ex-presidente, segundo as investigações, integrava o "núcleo político" do monitoramento ilegal de adversários, autoridades e jornalistas, atuando como elo de ligação entre os dossiês produzidos pela Abin e o Palácio do Planalto. O general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, foi intimado a prestar depoimento na próxima semana. Leia em TAB.

Pessoas com mais de 70 anos podem se casar com partilha de bens, decide o STF. Por unanimidade, ontem, no início do ano judiciário, os ministros da Suprema Corte votaram contra a imposição do regime de separação de bens em casamento e união estável para pessoas que têm mais de 70 anos. Atualmente, o Código Civil obriga que pessoas desta faixa etária adotem o regime de separação de bens ao se casar.

Essa regra antiga existe para supostamente proteger a pessoa idosa (e seus herdeiros) do chamado "golpe do baú", o casamento por interesse financeiro. O advogado Rodrigo da Cunha Pereira, do Instituto Brasileiro de Direito Familiar, explica que a autonomia de uma pessoa de 70 anos deve ser preservada. Após o julgamento de ontem, o STF ainda vai determinar em quais casos a nova tese pode ser aplicada.

Novo ministro, Lewandowski destaca o combate nacional ao crime organizado. Os sinais sobre as prioridades já haviam sido dados na formação da equipe para o Ministério da Justiça, e foram reiterados ontem no discurso de posse. "Para enfrentar eficazmente o crime organizado que vem se ramificando por todo o país, é preciso aprofundar alianças com estados e municípios", afirmou Lewandowski, citando a infiltração de facções em órgãos públicos e a multiplicação de empresas de fachada para "limpar" os recursos obtidos no crime.

O presidente Lula recordou o convite feito ao novo ministro, e fez uma imagem no mesmo tom de combate que requer esforços gerais das autoridades. "O crime organizado não é coisa de uma favela, de uma cidade, de um estado. É uma multinacional com muito poder", comparou Lula.

Marta Suplicy volta ao PT na campanha de Boulos para a prefeitura de São Paulo. Marta Suplicy começou a sua trajetória no PT nos anos 80, quando Luiz Inácio Lula da Silva era líder sindical e ela, psicóloga, uma das pioneiras a falar de sexo na TV aberta. Ex-prefeita da capital paulista, ela deixou o PT em 2015, passou pelo MDB e Solidariedade, e retorna hoje ao partido de origem, em festa de filiação com direito a discursos do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad (Fazenda).