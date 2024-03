Israelenses vão às ruas contra Netanyahu e pedem fim da guerra e eleições

Perdemos muitos soldados e não nos movimentamos para nenhum lugar, não recebemos nossas famílias e amigos e volta. Todos pensamos que não se está fazendo o suficiente, agora eu já não sei o que é o suficiente.

Ive, jovem israelense que prefere não dizer o sobrenome

"Famílias cobram falta de transparência do governo. Acho que precisamos de mais clareza do nosso governo. Isso é o que realmente estamos falhando. As famílias não sabem o que está acontecendo", diz Ive. "Seria melhor se houvesse uma melhor comunicação".

Ao chegar à praça dos "sequestrados" há um telão que contabiliza o número de pessoas feitas reféns pelo Hamas. Além de uma estrutura que reproduz o que seriam os túneis do Hamas, há ainda uma mesa com lugares vazios. De um lado, os lugares postos representam os israelenses sequestrados. De outro, os lugares simbolizam as rotinas interrompidas, com alimentos abandonados.

Manifestante que preferiu não se identificar pede 'processo político' em Israel Imagem: Fabíola Perez

