EUA fazem 1º lançamento aéreo de ajuda a Gaza em meio a desastre humanitário

Negociações de cessar-fogo

Israel e o Hamas estão negociando por meio de mediadores, incluindo Egito e Catar.

Duas fontes de segurança egípcias disseram que as delegações israelenses e do Hamas deveriam chegar ao Cairo no domingo para retomar as negociações indiretas, mas uma reportagem israelense lançou dúvidas sobre isso. Não houve nenhum comentário imediato de Israel ou do Hamas.

As fontes egípcias disseram que as partes concordaram com a duração de uma trégua em Gaza, bem como com a libertação de reféns e prisioneiros, acrescentando que a conclusão das discussões ainda requer um acordo sobre a retirada das forças israelenses do norte de Gaza e o retorno de seus residentes.

No entanto, a publicação israelense Ynet, citando uma autoridade sênior não identificada, informou que Israel não enviaria uma delegação para as negociações no Cairo até receber uma lista completa dos reféns mantidos em Gaza que estão vivos.

De acordo com a reportagem, a questão central que estava sendo trabalhada era quantos reféns seriam libertados de Gaza e, por sua vez, quantos palestinos seriam libertados por Israel.