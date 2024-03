UE retoma envio de dinheiro para agência da ONU acusada por Israel

Num comunicado, a UE admite que "procederá ao pagamento de 50 milhões de euros (R$ 268,6 milhões) da dotação da UNRWA na próxima semana".

O volume de dinheiro não é suficiente para compensar as perdas de 400 milhões de euros (R$ 2,15 bilhões), diante do corte de repasses. Mas, entre os diplomatas e mesmo funcionários do alto escalão da ONU, o gesto foi recebido como um sinal político importante de respaldo ao trabalho da agência.

No anúncio, a UE informou que, em 29 de janeiro, o bloco "avaliou sua decisão de financiamento para a UNRWA à luz das alegações muito graves feitas em 24 de janeiro que implicam vários funcionários da UNRWA nos hediondos ataques de 7 de outubro". "Ela levou em conta as medidas tomadas pela ONU e os compromissos que a Comissão exigiu da UNRWA", disse.

Israel ainda não entrega provas

Na ONU, porém, uma insatisfação tomou conta de diplomatas, diante dá demora de Israel de entregar provas que possam apoiar as alegações.

Na semana passada, o jornal Wall Street Journal revelou que documentos internos do Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos considerou que havia "baixa confiança" sobre as alegações de Israel de que a agência da ONU seria, de uma forma ampla, cúmplice do Hamas.