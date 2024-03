PEC que criminaliza o porte e a posse de drogas avança no Senado

Amanhã tem rodada de estreia do Brasileirão Feminino 2024. São 16 times e a competição vai até setembro. Jogam na sexta Santos x Real Brasília, às 15h; Ferroviária x Botafogo, às 16h, e Palmeiras x Flamengo, às 21h30. Acompanhe na tabela.

Norte de Israel é evacuado após ataques do grupo extremista Hezbollah. A repórter Fabíola Perez, que foi de Tel Aviv ao kibutz Kfar Blum, perto do Líbano, relata a tensão e a fuga de moradores da região diante de explosões cada vez mais frequentes, de mísseis lançados do Líbano em direção às colinas de Golã. Os ataques atribuídos ao Hezbollah são considerados uma resposta às ações militares de Israel no território. Ao menos 83 mil israelenses foram deslocados de suas casas nos últimos cinco meses, segundo as Forças de Defesa. Leia aqui.

Filho de Gal Costa pede à Justiça a exumação do corpo para investigar causas da morte. A petição do estudante Gabriel Costa, assinada pelas advogadas Luci Vieira Nunes e Mariana Athaíde, foi apresentada ontem, informa a coluna de Monica Bergamo. Na certidão de óbito da cantora, divulgada meses após o falecimento, em novembro de 2022, consta que ela morreu de infarto agudo do miocárdio. O filho também pede que os restos mortais sejam transladados de São Paulo para o cemitério São João Batista, no Rio, onde Gal havia comprado um jazigo para que fosse enterrada ao lado da mãe, Mariah Costa Pena. Leia na Folha de S.Paulo.