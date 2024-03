Câmara dos Representante dos EUA aprova projeto de lei que pode proibir Tik Tok nos EUA

Liberdade de expressão

Vários estados e o governo federal proibiram o uso do Tik Tok em dispositivos oficiais de funcionários do governo, citando riscos à segurança nacional.

A ofensiva de Washington contra o aplicativo surpreendeu a empresa, segundo o Wall Street Journal. No entanto, os gestores do TikTok ficaram tranquilos com a chegada de Joe Biden à plataforma, no mês passado, como parte de sua campanha para um segundo mandato.

O CEO da TikTok, Shou Zi Chew, está em Washington, onde tenta obter apoio para bloquear o projeto. "Esta última legislação, aprovada a uma velocidade sem precedentes sem mesmo ter havido uma audiência pública, coloca sérios problemas constitucionais", escreveu Michael Beckerman, vice-presidente de políticas públicas do TikTok, numa carta enviada aos defensores do projeto de lei.

Na segunda-feira, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump (2017-2021), afirmou que se opunha à proibição, principalmente porque fortaleceria a Meta, dona do Instagram e do Facebook, que chamou de "inimiga do povo". Em 2020, no entanto, o republicano, então presidente dos Estados Unidos, tentou arrancar o controle do TikTok da ByteDance antes de ser impedido pelos tribunais americanos. Trump refutou as acusações de que mudou de opinião porque um grande investidor no TikTok, Jeff Yass, ameaçou não contribuir mais para o financiamento de campanhas eleitorais republicanas.

Outras tentativas de banir o TikTok também falharam, e um projeto de lei proposto há um ano não teve sucesso, principalmente devido a preocupações com a liberdade de expressão.