O ex-ajudante de áudios, digo, de ordens, acaba preso de novo

Depois de resumir os fatos, vamos às análises.

Para Josias de Souza, o episódio do vazamento de áudios tóxicos de Mauro Cid contra a Polícia Federal e Alexandre de Moraes "coroa a má fase de Bolsonaro na seara criminal". "Aquilo que poderia ter sido a realização do sonho dos investigados de instalar um tumulto nos inquéritos sobre golpe, joias e cartões falsos de vacina virou a realização dos piores pesadelos do delator e do seu ex-chefe. Mauro Cid voltou para a prisão. Virou pó a pretensão da defesa de Bolsonaro de converter crimes já mapeados numa grande grande polêmica sobre tecnicalidades processuais. Delator e delatado tornaram a frequentar a conjuntura juntinhos. Após uma fase de distanciamento cenográfico, ambos naufragam abraçados." Leia a coluna de Josias de Souza. Antes mesmo de Cid voltar a ser preso, Josias havia publicado em sua coluna que o tenente-coronel acabara de entrar para a história das delações premiadas como um caso único de delator que desqualifica a própria colaboração antes do recebimento do prêmio judicial.

No UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto disse que "tão ou mais importante que a delação do Mauro Cid foi a delação do celular do Mauro Cid". "Se a delação cair, as provas produzidas devem permanecer válidas. O único prejudicado de tudo isso deve ser o próprio." Veja a análise de Sakamoto.

Outros olhares

